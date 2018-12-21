Создателя паблика "Мужское государство" приговорили к условному сроку

Советский суд Нижнего Новгорода приговорил создателя группы «Мужское государство» во «ВКонтакте» к двум годам лишения свободы условно, передает «Интерфакс».

27-летнего жителя Саратовской области Владислава Позднякова признали виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В группе он размещал фото и видео, которые признали содержащими признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к женщинам.

Позднякова задержали в октябре, его отправили под домашний арест. Сообщество во «ВКонтакте» мужчина создал в мае. Закрытый паблик насчитывал более 155 тысяч подписчиков. В описании говорилось, что идеология «Мужского государства» основана на патриархате и национализме.