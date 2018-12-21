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16:48

В Партии роста раскритиковали обращение дольщицы ГК "Город" Андреевой к Путину

Петербургское отделение Партия роста считает, что выступление активистки Аллы Андреевой на пресс-конференции президента Владимира Путина вредит движению обманутых дольщиков и всем институтам гражданского общества, говорится в заявлении фракции.

Под заявлением подписались депутаты Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко и председатель регионального отделения партии Павел Швец. По их мнению, заявление Андреевой на пресс-конференции Путина от имени обманутых дольщиков «абсолютно несправедливо отражает все то, что было сделано для решения проблемы» в Петербурге.

«Мы считаем, что и Игорь Албин, и его заместитель Евгений Барановский сделали максимум возможного из того, что вообще можно сделать на региональном уровне за счет регионального бюджета», - заявили в Партии роста, добавив, что чиновники отнеслись к проблеме с «полным сочувствием».

«Выступление Аллы Андреевой явно носит заказной характер и наносит вред не только движению обманутых дольщиков, но и любым другим институтам гражданского общества, потому, что содержит вопиющую несправедливость в оценке действий чиновников», - говорится в заявлении представителей партии.

Андреева на пресс-конференции попросила Путина помочь разобраться с проблемой обманутых дольщиков в Петербурге, а также помочь в расследовании убийства ее мужа в 2015 году. Путин поручил разобраться в ситуации с долгостроями врио губернатора Алекcандру Беглову. Сегодня, 21 декабря, пройдет встреча градоначальника и активистки при участии Албина.



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