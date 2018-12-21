Медведев сменил главу Росимущества

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Пристанскова от должности главы Росимущества.

В документе указано, что Пристансков ушел с должности по собственному желанию. На его место назначен Вадим Яковенко – бывший глава управления Следственного комитета по Москве с 2010 по 2014 год.

О том, что Пристансков может освободить должность главы Росимущества, накануне писал РБК со ссылкой на источники. Сообщалось, что он устал от «бесконечно нервной работы», и «здоровье начало пошаливать». Предполагалось, что чиновник может вернуться в «Норникель», где он возглавлял федеральные и региональные программы.