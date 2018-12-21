Беглов рассказал Андреевой о звонке Путина и подарил ей цветы

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов на встрече с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой в Смольном сообщил, что президент Владимир Путин лично позвонил ему и потребовал доложить о решении проблем всех дольщиков, передает «Фонтанка.ру».

Беглов пообещал к 2020 году решить проблемы всех, кто числится в реестре пострадавших дольщиков. Сейчас в списке 1199 человек. Открытая часть встречи с вернувшейся после ухода Андреевой закончилась тем, что врио губернатора подарил ей букет цветов. Затем разговор продолжился без журналистов.

Ранее Андреева ушла со встречи в Смольном, заявив, что ей неприятно находиться с некоторыми участниками в одном помещении. Тем не менее она вернулась, и встреча продолжалась.

Андреева подняла проблему обманутых дольщиков в Петербурге на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным 20 декабря, в том числе пожаловавшись на убийство своего мужа в 2015 году и попытках возбудить против нее уголовное дело. Путин поручил разобраться в ситуации с долгостроями Беглову.