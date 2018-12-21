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21 декабря, 18:57

Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение по делу о драке с Паком

Футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела о драках в Москве сменили статью «побои» на «умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката Вячеслава Барика.

По словам Барикова, статью сменили после проведения судебно-медицинских экспертиз пострадавшим чиновнику Денису Паку и водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. «Потерпевшим причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ (побои) на ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», - сказал адвокат. По его словам, обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство) осталось.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и побоях. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявлял, что Мамаев извинился перед чиновником, поэтому Пак не имеет претензий к его подзащитному, так как тот его не бил и не оскорблял. Позже стало известно, что футболисты выплатили компенсацию избитому ими водителю. Новый год они встретят в СИЗО: суд оставил их под арестом до 8 февраля.

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21 декабря, 21:59   Антиедрист   РФ
Пак-кореец, едрист высокопоставленный. Вот почему и подняли шумиху. Если бы футболисты избили простого гражданина? То, об этом никто бы и не словом не обмолвился.

21 декабря, 21:51   Антиедрист   РФ
Паку, китайцу, мало видать ордена, Александра Невского, которым Путин наградил терпилу Пака - Китайца или корейца? Надо в поисковике посмотреть. Мог бы успокоиться этот педро-Пак.

21 декабря, 20:58    
Всё строго по закону! За преступлением должно следовать наказание в обязательном порядке! Иначе криминал оседлает Россию!

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