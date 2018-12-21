Петербургский парламент отреставрирует помещение за 16,9 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на реставрацию помещения №111. Соответствующее извещение опубликовано 21 декабря.

Общую стоимость реставрационных работ в ЗакСе оценили в 16,9 млн рублей. На эти средства планируется обновить паркет, камин, лепной декор, штукатурную отделку, сохранившиеся решетки и фурнитуру. Как сообщается в пояснительной записке, "материалы отделки помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, что связано с протечками и отсутствием длительное время профилактических работ". Неудовлетрительным считается и состояние паркета и камина. "Наблюдаются сколы и трещины. Часть сколов восполнена ремонтными растворами. Поверхность мрамора сильно загрязнена. Отделка поверхности камня нарушена. Топочное отверстие зашито", - указано в документе.

фото из документации закупки

В техзадании приводится историческая справка о помещении №111 Мариинского дворца:

"Точная историческая функция помещений не установлена. Краткое описание комнат 1-го этажа приводится в книге Геннадия Петрова «Дворец у Синего моста»: «на первом этаже дворца расположены комнаты детей Марии Николаевны и Максимилиана Лейхтенбергского и их воспитательниц, секретаря и адьютантов герцога, его канцелярия. <...> Исходя из анализа исторических планов и расчисток стен, а также по характеру оформления мраморных резных каминов, можно с большой долей уверенности утверждать, что в рассматриваемых помещениях располагались адьютантские при канцелярии герцога Максимилиана Лейхтенбергского".

На сайте госзакупок указано, что заявки принимаются с 24 декабря по 11 января. При этом в техзадании , вероятно, по ошибке приводятся другие даты. Например, вскрытие конвертов с заявками, согласно документации, должно состояться 21 декабря 2018 года в 11:30. При этом само извещение опубликовано в 19:00 21 декабря. Местом проведения работ в документации, видимо так же по ошибке, названо помещение №113, где реставрация проводилась до ноября 2018 года.

Проектную документацию для возвращения исторического облика помещений 111 и 113 подготовило ООО "РСК АНТИК" за 1,3 млн рублей. Эта же компания получила в январе 2018 года контракт на реставрацию кабинета №113 на сумму 10,4 млн рублей.

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