18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

21 декабря, 20:08

Петербургский парламент отреставрирует помещение за 16,9 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на реставрацию помещения №111. Соответствующее извещение опубликовано 21 декабря.

Общую стоимость реставрационных работ в ЗакСе оценили в 16,9 млн рублей. На эти средства планируется обновить паркет, камин, лепной декор, штукатурную отделку, сохранившиеся решетки и фурнитуру. Как сообщается в пояснительной записке, "материалы отделки помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, что связано с протечками и отсутствием длительное время профилактических работ". Неудовлетрительным считается и состояние паркета и камина. "Наблюдаются сколы и трещины. Часть сколов восполнена ремонтными растворами. Поверхность мрамора сильно загрязнена. Отделка поверхности камня нарушена. Топочное отверстие зашито", - указано в документе. 

111.jpg (237 KB)111-4.jpg (272 KB)111-3.jpg (339 KB)

фото из документации закупки

В техзадании приводится историческая справка о помещении №111 Мариинского дворца:

"Точная историческая функция помещений не установлена. Краткое описание комнат 1-го этажа приводится в книге Геннадия Петрова «Дворец у Синего моста»: «на первом этаже дворца расположены комнаты детей Марии Николаевны и Максимилиана Лейхтенбергского и их воспитательниц, секретаря и адьютантов герцога, его канцелярия. <...>  Исходя из анализа исторических планов и расчисток стен, а также по характеру оформления мраморных резных каминов, можно с большой долей уверенности утверждать, что в рассматриваемых помещениях располагались адьютантские при канцелярии герцога Максимилиана Лейхтенбергского".

На сайте госзакупок указано, что заявки принимаются с 24 декабря по 11 января. При этом в техзадании , вероятно, по ошибке приводятся другие даты. Например, вскрытие конвертов с заявками, согласно документации, должно состояться 21 декабря 2018 года в 11:30. При этом само извещение опубликовано в 19:00 21 декабря. Местом проведения работ в документации, видимо так же по ошибке, названо помещение №113, где реставрация проводилась до ноября 2018 года. 

Проектную документацию для возвращения исторического облика помещений 111 и 113 подготовило ООО "РСК АНТИК" за 1,3 млн рублей. Эта же компания получила в январе 2018 года контракт на реставрацию кабинета №113 на сумму 10,4 млн рублей.  



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

21 декабря, 22:23 Беглов уговорил активистку Андрееву обсудить ее проблемы   2

21 декабря, 20:57 Евросоюз продлил санкции против России   1

21 декабря, 20:33 Трое россиян погибли при крушении Ан-26 в Конго   1

21 декабря, 20:08 Петербургский парламент отреставрирует помещение за 16,9 млн рублей

21 декабря, 19:39 Сквер на Торжковской улице пообещали полностью изменить в 2019 году   1

21 декабря, 18:57 Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение по делу о драке с Паком   3

21 декабря, 18:29 Беглов рассказал Андреевой о звонке Путина и подарил ей цветы   8

21 декабря, 17:48 Медведев сменил главу Росимущества

21 декабря, 17:02 Дольщица ГК "Город" Андреева преждевременно ушла со встречи с Бегловым   4

21 декабря, 16:48 В Партии роста раскритиковали обращение дольщицы ГК "Город" Андреевой к Путину   3

21 декабря, 16:29 Создателя паблика "Мужское государство" приговорили к условному сроку

21 декабря, 15:58 Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ может утратить силу до конца года   4

21 декабря, 15:52 В петербургском метрополитене появились напоминания о "подарках" Путина и Медведева   4

21 декабря, 15:39 Росгвардия хочет подать в суд на РБК из-за публикаций о поставках продуктов   3

21 декабря, 15:37 Координатору петербургского штаба Навального заблокировали банковские счета   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.