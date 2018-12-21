Евросоюз продлил санкции против России

Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2019 года, передает «Дождь».

В сообщении совета говорится, что «политическое решение» было принято, «учитывая отсутствие прогресса» в выполнении Минских соглашений. Доклад о положении дел ранее представили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Продление санкций касается финансового, энергетического и оборонного сектора, а также товаров двойного назначения. Ограничения коснулись пяти государственных финансовых учреждений и их дочерних организаций – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Под продление санкций также попали три крупнейшие энергетические компании России – «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть» – и три крупнейшие российские оборонные компании – «Уралвагонзавод», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация.

Также санкции продлены в отношении 164 россиян и 44 организаций. Срок действующих санкций заканчивается в марте 2019 года.