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10:20

Инцидент в Керченском проливе сподвиг США дать Украине 10 млн долларов

Государственный департамент США счел необходимым поддержать украинскую власть денежными средствами в размере 10 млн долларов, в которых, по мнению американцев, та особо остро нуждается после вооруженного столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на англоязычный сайт ведомства.

Утверждается, что эти деньги должны будут пойти на наращивание военно-морской мощи восточно-европейской страны. Помочь Киеву материально также собираются еще два государства - Великобритания и Литва.

В Госдепе в очередной раз призвали Россию, которая продолжает инцидент сторонней провокацией, отпустить арестованных украинских моряков.

25 ноября погранслужба ФСБ с тараном и со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до февраля. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу со своим российским визави Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

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