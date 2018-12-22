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11:35

Володин назвал четверку самых активных коллег

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней парламентской сессии, определил для себя четверку самых активных и трудолюбивых депутатов. Его речь опубликована на официальном сайте законодательного органа. Единоросс проявил в некотором роде демократизм, составив квартет из представителей всех четырех политических сил, присутствующих в парламенте. 

В список избранных вошли Андрей Альшевских («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

В свою очередь, среди комитетов самым продуктивным образом, с точки зрения председателя Думы, работал комитет по бюджету и налогам.

Наконец, самым значительным законопроектом из тех, что были приняты за последний "семестр", для Володина стала инициатива, отменяющая общероссийский роуминг.

"Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями ГД", - подчеркнул депутат.

 
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15:49   Дед Иван   РУСЬ
15:28 иди к благодетелю! Встань в позу и общайся. Будь Изей, Ёриком, Абрамом. Кем угодно. Не мешаю вам Совет, да любовь!

15:33    
Возмущён отсутствием рыжего клоуна ! Уж он так выпендривается !

15:28    
Не коси под русского,"иван". ты племянничек Изя, проплаченный кроликом. Заткнись, всё равно жизни не будет, перевёртыш.

15:23   Дед Иван   РУСЬ
15617. Я С ГОМИКАМИ НЕ ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ! Иди к своему Благодетелю, И, нагинайся!

15:17    
Не надо косить под русского"ивана", выкрест. Тебя давно расшифровали, племянничек Изя, верный жополиз пархатого жидёнка из закса. Хватит дурить всех псевдопатриотизмом. Он хорошо проплачен шекелями.

14:15   Дед Иван   РУСЬ
К слову. Е-дриста Володина на "Эхо" причислили к геям. Вполне вероятно , что он перечислил своих активных. Должны же члены -дристы, хоть, иногда правдиво высказываться. Почему решил, что Володин гей и другие едро-особи? Не верится, что у е-дрисни во власти нормальные люди? Иначе,бы не было в стране столько нищеты, коррупции,кризиса и другого едро-"правления!

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