Цивилев призвал Смольный выявлять нелегальную торговлю посредством "Безопасного города"

Продолжительное время занятый борьбой с незаконной торговлей в Красносельском районе депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил в письме вице-губернатору Александру Говорунову применять для этих целей систему видеонаблюдения "Безопасный город". По его словам, ее плюс не только в том, что она мониторит все проиходящее у метро, где обычно и разбиваются нелегальные торговые палатки, но и способна распознавать лица продавцов.

"Их закодированные изображения смогут попасть в отдельную базу данных, которую можно использовать как самостоятельно, так и сопоставлять с другими", - приводит слова депутата его пресс-служба.

В районе, где он раньше работал главой в муниципальном совете МО Княжево, несанкционированная торговля представляет собой насущную проблему. Стандартной схемой стало повторное появление лотков у метро после их закрытия и изгнания силами полиции. При этом качество предлагаемой гражданам продукции порой не выдерживает критики. Особенно Цивилева впечатлили морепродукты.

"На свой страх и риск попробовал — это подсоленный гель, водоросли, но не икра", - признался он.

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