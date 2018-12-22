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15:15

Беглов допустил возможность появления метро в Красном селе

Несмотря на то, что ни в один существующий план развития метрополитена не входит строительство станции на территории Красного села, врио губернатора Александр Беглов во время рабочего визита в пригород Петербурга признался в том, что станция метро здесь была бы не лишней. Его слова цитирует "Фонтанка".

"Мы сейчас проводим ревизию плана строительства метро. И я вам, может быть преждевременно, но могу сказать, что есть мысли, чтобы здесь метро было", - заявил чиновник.

Он выразил общее непонимание того факта, почему строительство новых станций подземки постоянно отстает от намеченных сроков.

Кроме того, он посетил строящиеся объекты, темпы возведения которых тоже отстают от плана - детскую и взрослую поликлинику и банный комплекс. Он поручил ответственным за строительство ускорить процесс, найдя ситуацию "мутной".

Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - должны были открыться до конца года, но в результате произойдет это не раньше весны 2019-го. В оказии Смольный и "Метрострой" винят друг друга.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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