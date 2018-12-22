Из-за дольщиков к Албину обратился Анохин

Практически одновременно со скандалом вокруг дольщиков ГК "Город о себе заявили те, кто ждет заселения в другой жилой комплекс. Недовольные граждане попросили депутата Законодательного собрания Андрея Анохина повлиять на Смольный и поторопить строительство, после чего тот написал вице-губернатору Игорю Албину.

"Игорь Николаевич Албин, не надо нам очередных «бакланов», помогите петербуржцам решить проблему ЖК «3 апельсина». Обращение я вам направил, жду решения", - гласит пост депутата в Facebook, сопровождающийся сканированными жалобами дольщиков.

В письме они требуют от чиновников комитета по строительству и профильного вице-губернатора, чтобы те срочно нашли нового надежного инвестора и, найдя его, тщательно проконтролировали достройку долгожданного жилья. При этом, по солидарному мнению авторов письма, ради их гарантированного благополучия новый инвестор должен получить от города некие преференции.

Напомним, что во время большой пресс-конференции 20 декабря к президенту Владимиру Путину обратилась женщина Алла Андреева, представившаяся как обманутая петербургская дольщица и по совместительству корреспондент некоей рязанской газеты. Президент поручил врио губернатора Александру Беглову принять женщину в Смольном на следующий день. Встреча состоялась. На ней Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2020-му году.

В свою очередь, вице-губернатор Игорь Албин, чье имя было названо Путину Андреевой, проявил недоверие к женщине и расценил этот выпад как часть общей кампании черного пиара, направленной против него. Албина поддержали депутаты Борис Вишневский и Максим Резник.

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