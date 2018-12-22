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17:34

В Кудрово протестовали против уплотнительной застройки

Жители Кудрово вышли на согласованные с исполнительной властью Ленинградской области пикеты в парк Оккервиль, сообщается в паблике "Движение активистов Кудрово". Целью жителей новостроек было обратить внимание на проблему транспортной доступности их кварталов, примыкающих к Невскому району Петербурга, а также на продолжающуюся уплотнительную жилую застройку. Активисты полагают, что новые дома строятся в ущерб инфраструктурным объектам и что микрорайону катастрофически не хватает детских садов и больниц.

Участники акции отметили, что она прошла "позитивно и дружно", несмотря на крепкий мороз. По их подсчетом, в пикетах встало около двух сотен человек.

Акция обошлась без задержаний.

file1753.jpg (418 KB)Фотография: сообщество "Движение активистов Кудрово"



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