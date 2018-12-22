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18:32

Ситуация с рэперами напомнила Макаревичу времена комсомола

Неравнодушное отношение властей к популярным рэп-исполнителям - то со знаком "плюс", то со знаком "минус" - напомнила музыканту и общественному деятелю Андрею Макаревичу стиль общения с музыкантами советских чиновников сорокалетней давности. По его словам, высказанным на "Эхе Москвы", сегодня ему точно так же кажется, будто бы власть не знает, что делать с модными музыкальными течениями - ввиду культурного и поколенческого разрыва.

Они сегодня катастрофически не понимают вообще природу этого явления, этой музыки. Эта штука изначально свободная, изначально уличная. Как и рок-н-ролл начинался, в общем

Андрей Макаревич

Любые попытки обуздать или возглавить это движение "сверху" приведут, по мысли лидера "Машины времени", разве что к появлению "муляжей", ряда неискренних исполнителей, заинтересованных главным образом в бюджетном финансировании, между тем, как настоящим рэперам этого не нужно.

"И если страхи их, может быть, на чем-то основаны (хотя, по-моему, преувеличены), то гораздо большая опасность – в глазах этой молодежи выглядеть дураками. Вот тогда совсем плохо будет", - заключил именитый музыкант.

В конце ноября по всей России начались запреты концертов популярных среди молодежи музыкантов. Это спровоцировало широкий отпор и общую профессиональную солидарность. Вскоре власть повела себя по-другому: многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более благожелательно. Рэперов даже пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным течениям, исполнил рэп в эфире своей передачи. 15 декабря Владимир Путин заявил, что преследовать молодых исполнителей не стоит, поскольку это возымеет неблагоприятный обратный эффект, однако его беспокоит "пропаганда наркомании" в текстах песен.

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