Кадыров "стушевался" перед федеральным постом: Не такого уровня я человек

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров зарекся переходить на работу в вышестоящие инстанции российской власти, так как ему вполне по нраву тот пост, который он занимает на сегодняшний день.

"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона", - цитирует ТАСС изречение Кадырова, сделанное в эфире радио "Москва 24".

Начальник республики известил, что не видит себя в роли федерального министра и тем более - главы государства: "Я не такого уровня человек".

Кадырову 42 года, он стоит во главе Чечни с 2007 года. Последний раз переизбирался на прямых выборах в 2016 году, набрав тогда более 97% голосов электората.