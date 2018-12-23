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13:30

В Москве начинается митинг против "строительного произвола"

Движение "Левый фронт", представители КПРФ, "Яблока", РРП и других политических организаций, а также независимые гражданские активисты и просто неравнодушные проблемам города москвичи собираются у метро "Улица 1905 года" на митинг, посвященный произволу столичных властей в строительной сфере. По подсчетам очевидцев, у обозначенного места собрались уже около 2000 тысяч человек.

 митинг_мск_строй.jpg (251 KB)

Фото: "МБХ Медиа" в Telegram

Как передает у себя в Twitter один из организаторов мероприятия, Сергей Удальцов, в руках у собравшихся флаги и плакаты с надписями "Собянину не доверяем!", "Остановим строительную мафию!", "НЕТ точечной застройке!".

Одной из самых болезненных тем, послуживших триггерами для уличного протеста, стала так называемая программа реновации, реализуемая в столичном районе Кунцево. Район, застроенный пятиэтажными "хрущевками", если ничего не изменится, будет расселен, и на месте домов, не являющимися аварийными, появится квартал высотных новостроек.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:11    
14-56
Ещё и шерсть даёт.

14:56    
А Питер молчит?

Страница 1-ая (всего: 1)
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