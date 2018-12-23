В Москве начинается митинг против "строительного произвола"

Движение "Левый фронт", представители КПРФ, "Яблока", РРП и других политических организаций, а также независимые гражданские активисты и просто неравнодушные проблемам города москвичи собираются у метро "Улица 1905 года" на митинг, посвященный произволу столичных властей в строительной сфере. По подсчетам очевидцев, у обозначенного места собрались уже около 2000 тысяч человек.

Фото: "МБХ Медиа" в Telegram

Как передает у себя в Twitter один из организаторов мероприятия, Сергей Удальцов, в руках у собравшихся флаги и плакаты с надписями "Собянину не доверяем!", "Остановим строительную мафию!", "НЕТ точечной застройке!".

На трибуне митинга депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ), Анастасия Удальцова (Левый Фронт и МосСовет), Георгий Федоров («Гражданская солидарность»), Сергей Митрохин («Яблоко»), жители Кунцево, Чертаново, Некрасовки, Ховрино, Дмитровского, Донского и других проблемных районов pic.twitter.com/vKzFg8xTKq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 декабря 2018 г.

Одной из самых болезненных тем, послуживших триггерами для уличного протеста, стала так называемая программа реновации, реализуемая в столичном районе Кунцево. Район, застроенный пятиэтажными "хрущевками", если ничего не изменится, будет расселен, и на месте домов, не являющимися аварийными, появится квартал высотных новостроек.

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