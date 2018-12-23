Лидером второго тура по выбору "нового" имени для "Пулково" стал Достоевский

Сегодня, 23 декабря, завершился второй тур итогового голосования по выбору обновленных имен для 5 аэропортов в рамках проекта "Великие имена России".

О результатах организаторы обещают сообщить в ближайшее время. На момент закрытия опроса в лидерах для "Пулково" был писатель Федор Достоевский - за его кандидатуру отдали голоса 66 639 человек. Следом за ним - полководец Александр Невский (61 254 голосов), а замыкает тройку музыкант Дмитрий Шостакович (38 907).

Ранее, напомним, из голосования за "Пулково" убрали имена Петра I и поэта Александра Пушкина: в рамках первого тура они набрали более голосов в Воронеже и Москве (Шереметьево) соответственно.

Постфактум голосования Общественная палата РФ может внести предложения по присвоению выбранных по итогам голосования имен аэропортам в правительство. Согласно указу президента Владимира Путина, присвоение географическому объекту имени выдающегося деятеля не влечет за собой изменения установленного наименования.