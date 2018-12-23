Беглов подписал закон, продлевающий летний период действия студенческих проездных

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов подписал законотворческую инициативу, предполагающую пролонгирование действия студенческих проездных летом - вплоть до 30 июня.

Автором законопроекта выступил руководитель фракции "Единая Россия" петербургского Заксобрания Александр Тетердинко.

- Предлагаемые изменения обусловлены тем, что зачастую период прохождения промежуточной или итоговой аттестации в конце учебного года выходит за пределы 15 июня, - прокомментировал свою инициативу парламентарий на заседании ЗакСа 10 октября.

Теперь студенты получат право на льготных условиях пользоваться своими проездными в период с с 1 января по 30 июня (было - до 15) и с 1 сентября по 31 декабря.

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