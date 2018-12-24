Сын Каддафи пожелал стать президентом и попросил помочь в этом Россию

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов получил послание от самого взрослого отпрыска (от второго брака) почившего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислама, адресованное президенту Владимиру Путину, извещает Bloomberg. В письме он уведомляет главу государства о своих политических амбициях, подробно освещая свое видение будущего страны, и просит поддержки российской стороны.

Агентство отмечает, что в Кремле уже общались с Каддафи-младшим посредством видео-конференц-связи сразу после его освобождения из тюрьмы по амнистии. Саиф аль-Ислама всерьёз намерен баллотироваться на пост руководителя Ливии, поэтому надеется, что Россия окажет ему финансовую поддержку. Согласно плану ООН по объединению Ливии, выборы главы государства могут пройти уже в 2019 году.

О намерении принять участие в президентской гонке заявлял также главнокомандующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар. Еще недавно его считали фаворитом Кремля, ибо в сферу его влияния входит контроль над основными базами нефтедобычи в стране.

"Тем не менее, по словам двух европейских дипломатов, которые изучают стратегию Кремля, Россия налаживает связи со всеми конкурирующими фракциями. Это дает возможность извлекать выгоду больше, чем другие внешние силы, которые поддерживают ту или иную сторону", - подытоживает Bloomberg.