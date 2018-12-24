Вишневский усомнился в "настоящести" Путина во время пресс-конференции

Минувшим днем пресс-атташе президента Дмитрий Песков пожаловался, что по большей части во время большой пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 20 декабря, слово зачастую доставалось не настоящим журналистам, а жалобщикам.

"Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Вторя Пескову, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский иронично усомнился в настоящести представленного президента. Однако, подчеркнул он, важен скорее не факт того, кто сидел перед людьми в зале, сколько то, что в зал не проникли истинные мастера своего дела.

"Дмитрий Песков посетовал, что на пресс-конференцию Владимира Путина проникли ненастоящие журналисты. ФСО недосмотрела, понимаешь. Но в таком случае, где гарантия, что президент был настоящий? А если серьезно, то проблема не в том, что туда проникли ненастоящие журналисты. Проблема в том, что туда — за редчайшими исключениями, — не проникли настоящие", — Борис Вишневский

На прошедшей накануне большой пресс-конференции Путина представители СМИ задавали главе государства вопросы, кажущиеся им актуальными - например, принятие пенсионной реформы, инцидент в Керченском проливе, запреты концертов рэп-музыкантов, конфликт в Сирии и другие. Особый восторг зала вызвал вопрос корреспондента издания Life, касающийся планов президента на женитьбу.

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