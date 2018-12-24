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10:32

Единороссы предлагают без очереди зачислять в школы детей судей и прокуроров

Представители фракции "Единая Россия" петербургского Заксобрания предлагают наделить детей судей, прокуроров и следователей преференциями при зачислении в начальные школы. На сегодняшний день данная опция доступна лишь отпрыскам полицейских и сотрудников Росгвардии.

Руководитель парламентских единороссов Александр Тетердинко отметил, что профдеятельность перечисленных категорий граждан постоянно сопряжена с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также риском для здоровья.

"Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур", - ответствовал Тетердинко.

 



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15:27    
Все закономерно. Тетердинка просто озвучил желание спикера - пристегнуть к ноге все прокурорско-судейское сообщество. Ранее, чтобы иметь карманный Петроградский суд, сын председателя суда был пристроен в ЗакСобрание. А еще ранее, с 2002 года была облагодетельствована судья Гунько, благодаря которой спикер проник в ЗакС. А после ее отставки пристроил своим помощником-советником для решения вопросов в Горсуде.

14:31    
А на тех, кто работает и платит налоги, тетердинке насрать.

13:55    
Единая Россия продолжает разлагаться и развращать всё вокруг себя.

13:18    
Совсем ох...ли в ЗАКСе!
Ну разве можно делить детей по кастовой принадлежности? Вы что творите! Одумайтесь...

12:22   Дед Иван   РУСЬ
Едрисня за кривосудных, полицаев и жандармов, Разве может быть иначе?

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