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11:00

На Университетской набережной вновь горел особняк Черкасского

Заброшенный владельцем исторический особняк князя Алексея Черкасского, расположенный на площади Трезини на Васильевском острове, вновь был охвачен огнем, отмечают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Петербург". Сейчас на месте работают пожарные, огонь локализован.

особняк-черкасского.jpg (154 KB)

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Несколько месяцев назад с особняком приключилась аналогичная история: тогда на первом этаже загорелся мусор.

"Фонтанка" подробно освещала историю здания, собственником которого является совладелец холдинга "Адамант" Борис Берсон.

Отмечается, что внимание владельца к памятнику архитектуры пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пока пребывающий в Израиле Берсон никак себя не проявил.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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