Россияне назвали главными событиями года открытие Крымского моста и пенсионную реформу

Почти половина (47%) опрошенных социологами "Левада-центра" жителей России сочли открытие моста через Керченский пролив одним из главных событий уходящего года. Следом за ним, передает "Интерфакс", идет принятие правительственной инициативы о повышении возраста выхода на пенсию (46%).

Также в перечень отмеченных россиянами эпизодов попали выборы главы государства в марте (37%), Чемпионат мира по футболу (36%), пожар в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня" (34%), трагедия в Керченском политехническом колледже (28%), боевые действия в Сирии (22%) и в Украине (19%), а также акции протеста, вызванные принятием "пенсионной реформы" (16%).

Подытоживая, 57% россиян заявили, что лично для них год выдался вполне удачным, тогда как противоположного мнения придерживается 31% респондентов.