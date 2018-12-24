Генпрокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях России

Постфактум обращения журналистки Znak.com ко Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции по вопросу о систематических пытках заключенных в российских колониях и необходимости реорганизации структуры ФСИН, Генеральная прокуратура приступила к проверке данных сведений, отмечает издание.

Выступая перед президентом, журналист отметила, что сообщения о пытках за последние полгода поступили из исправительных учреждений как минимум в семи российских регионах. Напомнила представитель СМИ и о недавнем скандале, связанном с элитарным времяпрепровождением в тюрьме одного из членов "банды Цапков" - Вячеслава Цеповяза.

"Прежде всего, этим должна заниматься прокуратура. Те факты, которые всплывают, тем более пытки — недопустимы. Они должны пресекаться, а виновные должны быть наказаны. О том, чтобы сломать систему, — тоже говорить неправильно. Ее нужно совершенствовать", - ответствовал на заявление журналиста Путин.

Напомним, на прошедшей накануне большой пресс-конференции Путина представители СМИ задавали главе государства вопросы, кажущиеся им актуальными - например, принятие пенсионной реформы, инцидент в Керченском проливе, запреты концертов рэп-музыкантов, конфликт в Сирии и другие. Особый восторг зала вызвал вопрос корреспондента издания Life, касающийся планов президента на женитьбу.