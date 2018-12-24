Градозащитники указали Беглову на недопустимость прибавления к "Пулково" нового имени

Городские парламентарии и представители комитета защиты Петербурга направили обращение временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову, в котором отмечают, что добавление аэропорту "Пулково" имени выдающегося деятеля безосновательно и, помимо прочего, материально накладно.

В послании к и.о. губернатора общественники называют проект "Великие имена России" "шоу" и "профанацией".

"Для Петербурга аэропорт "Пулково" — его визитная карточка, важнейший брэнд, хорошо известный петербуржцам и гостям нашего города. Название, отражающее один из древнейших топонимов на петербургской земле, как нельзя лучше дает представление как о местоположении, так и о значимости аэропорта", - говорится в тексте послания.

Добавление в качестве "аппендикса" некоего нового имени для воздушной гавани избыточно и не нужно, а представленные в перечне предложений персоналии и без того увековечены в различных вариантах на просторах города, считают активисты.

В довершение послания градозащитники подчеркнули, что подобного рода "топонимические новации" потребуют ощутимых для городской казны финансовых трат. Не исключено также, резюмировали они, что сей процесс не обойдется без "распила" средств.

Напомним, постфактум второго тура голосования, проведенного в рамках "Великих имен России", лидером второго тура по выбору "обновленного" наименования "Пулково" стал писатель Федор Достоевский.

Добавим также, согласно указу президента Владимира Путина, присвоение географическому объекту имени выдающегося деятеля не влечет за собой изменения установленного наименования.

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