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13:25

Ходорковский: Не готов назвать Путина исчадием ада, но хотел бы видеть его «не у дел»

Миллиардер и экспат Михаил Ходорковский впервые за пять лет после освобождения из тюрьмы дал в Лондоне обширное интервью "Медузе", в котором поговорил об отношении к Владимиру Путину и политикам Алексею Навальному и Дмитрию Гудкову, участии в расследовании тройного убийства российских журналистов в ЦАР и о том, хотел ли бы он видеть Евгения Пригожина в суде.

Рассуждая о президенте, Ходорковский отметил, что не считает его врагом. По его собственному заверению, Путин, скорее, является его политическим оппонентом: оба они - по разные стороны баррикад.

"Я не готов к тому, чтобы называть Путина исчадием ада. Для меня он политический оппонент; я бы совершенно точно хотел увидеть его не у дел, а отстраненным от власти, и хотел бы, чтобы его деятельность исследовал суд",

Михаил Ходорковский - о Владимире Путине

Ходорковский подчеркнул, что ему доподлинно известно, что, освобождая его, Путин шел на определенный риск. Между тем, закрывая тему, российский олигарх отметил, что надеется, что вставшие между ними "баррикады будут достаточно горячими".

Полную версию интервью читайте на "Медузе".

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13:38    
Путина можно уважать, а то и любить, лишь только за то, что его ненавидит Запад и такие подонки, как Ходорковский, Альбац, Шендерович, Макаревич и тд.

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