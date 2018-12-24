Полицию вызовут в суд по делу координатора “Весны” Литвина

Сотрудников МВД вызовут в Октябрьский районный суд для дачи показания по делу федерального координатора движения “Весна” Богдана Литвина, которого обвиняют в организации акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года.

Судья Ирина Керро 24 декабря удовлетворила ходатайство защиты о допросе двух задерживавших Литвина полицейских и инспектора Травлевой, составлявшей в отношении него административный протокол.

В конце июля Литвин получил по почте протокол, в котором говорится, что координатор “Весны” 3 мая разместил на страницах в Twitter и "ВКонтакте" посты с заголовком "Почему мы выходим на улицы 5 мая". По мнению составившей документ инспектора Травлевой, в них содержатся призывы выйти на несанкционированную акцию.

Литвин объяснил суду, что он подавал заявку на проведение шествия на Загородном проспекте 5 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- После того как мне отказали, я не участвовал в организации мероприятия, - отметил активист.

Он также обратил внимание, что в его интернет-постах не указывались время и место проведения акции и не было никаких призывов.

Литвина уже признавали виновным в организации акции 5 мая. 2 августа Октябрьский суд назначил ему штраф 20 тысяч рублей. Позже Горсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

По словам Литвина, Горсуд не стал вызывать на заседание полицейских, но рекомендовал сделать это при новом рассмотрении дела в первой инстанции.

Следующее заседание по делу Литвина пройдет 22 января.

Напомним, в декабре стало известно об иске прокуратуры к Богдану Литвину и координатору штаба Алексея Навального в Петербурге Денису Михайлову на 10,9 млн рублей за порчу растительности в ходе акции "Он нам не царь".