В Петербурге уволили женщину-педагога, называвшую учеников "гопниками" и "проститутками"

После того, как на просторах масс-медиа получил широкую огласку случай с "буллингом" учеников педагогом, своего поста лишилась преподаватель петербургской школы №81, не скупившаяся во время занятий на бранные выражения в адрес подопечных, именуя представительниц женского пола "подзаборными девушками легкого поведения", а юношей - "гопниками".

Как передает "Росбалт", на данный момент учитель упразднена в должности "по обоюдному решению сторон в связи с нарушением этикета". В администрации заведения рапортовали, что в школе провела проверку специальная комиссия, опросившая об инциденте учеников. Превентивно отстраненная от работы педагог призналась, что действительно позволяла себе нелицеприятные выражения в адрес детей.

Напомним также, не так давно в поле зрения СМИ попала еще одна школьная преподаватель из Петербурга, именовавшая ребят "тупыми и убогими бедняками". Прокуратура обещала провести проверку данного случая и привлечь к дисциплинарной ответственности всех виновных.