Радзиховский: Преимущество Путина перед Западом - отсутствие оппозиции

Говоря о том, сможет ли Владимир Путин поддерживать «добрые» отношения с Германией и Европой в том случае, если новым канцлером после «уступчивой» Ангелы Меркель станет более жесткая преемница, политолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv отметил, что такое положение дел может быть невыгодно президенту.

Именно поэтому, если данный вариант событий обретет реальность, её, преемницу, придется, применив хитрость и силу, «выбивать», кооперируясь с «политическими чудаками» и сделав при этом ставку на популистов.

Одним из таких людей Радзиховский видит оппонента британского премьера Терезы Мэй – Джереми Корбина: «Это – антисистемный человек, который будет симпатизировать Путину в том контексте, что он противостоит Америке на международной сцене».