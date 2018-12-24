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14:55

Радзиховский: Преимущество Путина перед Западом - отсутствие оппозиции

Говоря о том, сможет ли Владимир Путин поддерживать «добрые» отношения с Германией и Европой в том случае, если новым канцлером после «уступчивой» Ангелы Меркель станет более жесткая преемница, политолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv отметил, что такое положение дел может быть невыгодно президенту.

Именно поэтому, если данный вариант событий обретет реальность, её, преемницу, придется, применив хитрость и силу, «выбивать», кооперируясь с «политическими чудаками» и сделав при этом ставку на популистов.

Одним из таких людей Радзиховский видит оппонента британского премьера Терезы Мэй – Джереми Корбина: «Это – антисистемный человек, который будет симпатизировать Путину в том контексте, что он противостоит Америке на международной сцене».

Путин резонно считает, что у него есть огромное преимущество перед западными лидерами, заключающееся в том, что у него нет оппозиции и что он будет президентом – царем – ровно столько, сколько он хочет. Все эти Макроны и Меркели уходят и приходят, а у него в запасе – вечность. Но беда в том, что их много, а он – один. Вот, как я понимаю, в чем проблема Путина – переиграть, добиться отступления Запада, не идти ни на какие уступки и делать ставку на антисистемные силы в Европе в надежде, что истеблишмент трещит, европейская система раскачивается, что ЕС в глубоком кризисе,

Леонид Радзиховский - об отношениях Путина с Западом
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15:33   Игорь  
Откуда она возьмется, если к власти в 91 пришло обычное шакалье и люди понимают, что те что сегодня к ней рвутся, еще хуже. Пусть Ходор довольствуется тем, что урвал. Ему до конца дней хватит с избытком.

15:19    
Меркель в ближайшие годы не собирается оставлять пост главы Германии, а когда соберётся, то Путин её пристроит топ-менеджером в "Газпром", "Роснефть" или "Новатэк", как экс-канцлера ФРГ Шрёдера, к примеру...

15:06    
Путин ведёт борьбу с Западом умело, что показали и совершенно никчемные и бесполезные западные санкции! Россия живёт, развивается, самое интересное впереди, особенно с учётом неожиданных решений Трампа, вроде вывода американских ВС из Сирии и тд.!

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