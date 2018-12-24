Радзиховский: Преимущество Путина перед Западом - отсутствие оппозиции

Говоря о том, сможет ли Владимир Путин поддерживать «добрые» отношения с Германией и Европой в том случае, если новым канцлером после «уступчивой» Ангелы Меркель станет более жесткая преемница, политолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv отметил, что такое положение дел может быть невыгодно президенту.
Именно поэтому, если данный вариант событий обретет реальность, её, преемницу, придется, применив хитрость и силу, «выбивать», кооперируясь с «политическими чудаками» и сделав при этом ставку на популистов.
Одним из таких людей Радзиховский видит оппонента британского премьера Терезы Мэй – Джереми Корбина: «Это – антисистемный человек, который будет симпатизировать Путину в том контексте, что он противостоит Америке на международной сцене».
Путин резонно считает, что у него есть огромное преимущество перед западными лидерами, заключающееся в том, что у него нет оппозиции и что он будет президентом – царем – ровно столько, сколько он хочет. Все эти Макроны и Меркели уходят и приходят, а у него в запасе – вечность. Но беда в том, что их много, а он – один. Вот, как я понимаю, в чем проблема Путина – переиграть, добиться отступления Запада, не идти ни на какие уступки и делать ставку на антисистемные силы в Европе в надежде, что истеблишмент трещит, европейская система раскачивается, что ЕС в глубоком кризисе,