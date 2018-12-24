Аэропот "Пулково" официально получил "второе" имя - писателя Фёдора Достоевского

Петербургская воздушная гавань - аэропорт "Пулково" - по итогам окончательного подсчета голосов в рамках второго тура голосования по проекту "Великие имена России" всё же получил имя писателя Фёдора Достоевского.

На сайте инициативы отмечается, что всего во втором туре приняли участие свыше 690 тысяч россиян, которые и определили "именную судьбу" воздушных ворот.

Против присвоения "Пулково" имени-"аппендикса" выступили как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние даже обратились с посланием ко врио градоначальника Александру Беглову, в котором попросили главу города не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.

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