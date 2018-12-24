18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:52

Аэропот "Пулково" официально получил "второе" имя - писателя Фёдора Достоевского

Петербургская воздушная гавань - аэропорт "Пулково" - по итогам окончательного подсчета голосов в рамках второго тура голосования по проекту "Великие имена России" всё же получил имя писателя Фёдора Достоевского.

На сайте инициативы отмечается, что всего во втором туре приняли участие свыше 690 тысяч россиян, которые и определили "именную судьбу" воздушных ворот.

Против присвоения "Пулково" имени-"аппендикса" выступили как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние даже обратились с посланием ко врио градоначальника Александру Беглову, в котором попросили главу города не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

15:59 Муниципал: Черепанов предложил Памфиловой бороться с фальсификациями с помощью отметок в паспортах

15:55 Пропавший в Петродворцовом районе пруд стал поводом для уголовного дела

15:39 Ушел из жизни бывший депутат ЗакСа Сергей Антипов

15:17 Google согласен оплатить штраф в 500 тысяч рублей   1

14:55 Радзиховский: Преимущество Путина перед Западом - отсутствие оппозиции   3

14:52 Аэропот "Пулково" официально получил "второе" имя - писателя Фёдора Достоевского

14:35 В Петербурге уволили женщину-педагога, называвшую учеников "гопниками" и "проститутками"   1

14:19 Полицию вызовут в суд по делу координатора “Весны” Литвина

14:15 Кремль рекомендует губернаторам обзавестись собственными SMM-помощниками

13:50 Комитет по благоустройству заключил новый контракт по сбору опасных отходов

13:25 Ходорковский: Не готов назвать Путина исчадием ада, но хотел бы видеть его «не у дел»   1

12:55 Градозащитники указали Беглову на недопустимость прибавления к "Пулково" нового имени   6

12:20 Генпрокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях России

12:17 Муниципал: Жители МО Сампсониевское нарядили «коррупционную» ель

11:51 "Зеленый фронт" ратует за изъятие спецтехники незаконно размещающих мусор лиц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.