Медведев сменил главу Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Александра Суринова от должности главы Федеральной службы государственной статистики, передает «Интерфакс».

Суринов возглавлял Росстат с 2009 года, отмечается, что с поста он ушел по собственному желанию. На его место назначен Павел Малков, который до этого был главой департамента госуправления в Минэкономразвития.

В 2017 году Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, тогда же министерство наделили функцией по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. До этого Росстат был в составе ведомства с 2004 по 2012 год, затем на пять лет его перевели в подчинение кабмина.