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24 декабря, 17:28

Кириенко назвал сопереживание "важной вещью" для управленцев

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в общении с журналистами на конкурсе «Лидеры России» заявил, что способность сопереживать – важная вещь для управленцев, которая не постигается на лекциях, передает РИА «Новости».

Говоря об этом, Кириенко упомянул, что президент Владимир Путин уже говорил, что самое главное для претендента на высшие руководящие должности в стране, кроме профессионализма и трудолюбия, – это «способность чувствовать боль простого человека». «Эта возможность сопереживания. Это важная вещь, действительно, важная вещь. Она на лекциях не постигается», - сказал Кириенко.

«Лидеры России» - конкурс управленцев на платформе «Россия - страна возможностей», запущенной по инициативе президента. Финалисты конкурса могут получить гранты, с помощью которых можно повысить квалификацию на программах для управленцев.

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24 декабря, 20:48    
Этим светлым мыслям Владипутыч обучился в ходе одитингов у сайентологов?

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