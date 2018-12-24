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24 декабря, 19:16

В Совфеде предложили ограничить срок ареста последственных одним годом

В Совете Федерации подготовили законопроект, согласно которому срок содержания подследственных под стражей будет ограничен одним годом, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

«Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде. Или признаете невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой», - сказала Матвиенко.

По ее словам, правоохранители часто используют максимальные меры ограничения для подследственных, чтобы «давить, выбивать показания, совершать следственные действия», и это «абсолютно неправильно». «Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие», - подчеркнула Матвиенко.



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