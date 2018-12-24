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24 декабря, 19:27

Прокуратура запросила 3 года для праворадикала, пошутившего над соратником в интернете

В понедельник, 24 декабря, в Невском районном суде прошли прения по делу администратора одного из националистических интернет-пабликов Владимира Рязанцева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокуратура потребовала приговорить Рязанцева к трем годам лишения свободы по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за пост в социальной сети «ВКонтакте».

В ноябре 2014 году националист поругался со своим товарищем Денисом Григоруком и разместил в своем паблике его фотографию на фоне красного флага. В сопроводительном посте Рязанцев также дал ему несколько характеристик.

Как отметил адвокат Рязанцева Виталий Черкасов, позже в разговоре со следователем и в ходе судебного разбирательства Григорук заявил, что у него нет претензий к другу, и он просит не считать себя потерпевшей стороной. Григорук и Рязанцев давно помирились и продолжают поддерживать дружеские отношения, утверждает адвокат.

- Мы обращали внимание суда на малозначительность действий моего подзащитного. Они были адресованы в адрес одного человека, который сам оценил их как злую шутку. Действия не повлекли за собой каких-то общественно-опасных последствий. Под его постом было только 4 комментария, - рассказал Черкасов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Защита попросила вынести оправдательный приговор или прекратить уголовное преследование.

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Нашли причину, чтобы наказать неугодного кому-то администратора интернет-паблика.

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