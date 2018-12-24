Силуанов упрекнул Росстат в "ужасном качестве" подсчетов

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Росстат нужно реформировать, обновив команду службы, ее принципы и методы работы, передает РБК.

По мнению Силуанова, Росстат пользуется «устаревшими технологиями и устаревшими инструментами». «Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», – сказал представитель кабмина, комментируя смену руководителя Росстата.

В качестве примера Силуанов привел «важнейший» показатель реальных доходов населения: согласно данным Росстата, этот показатель снижается с 2014 года. «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное», – заявил первый вице-премьер.

Силуанов считает, что Росстату нужно «задействовать новые современные источники информации» — например, данные Федеральной налоговой службы. А пока служба «считает вручную, вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину», отметил чиновник.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Суринов возглавлял службу почти 10 лет. Его место занял Павел Малков, глава департамента госуправления в Минэкономразвития.