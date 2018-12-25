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9:29

Общественная палата намерена бороться за имя Петра I для Пулково

Общественная палата Петербурга может оспорить присвоение аэропорту Пулково имени писателя Федора Достоевского в пользу императора Петра I, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу городской ОП Нины Кукурузовой.

«Повлиять на это [наименование аэропорта] еще есть возможность. Я думаю, что мы еще поборемся за Петра I», - сказала Кукурузова. Окончательное решение примет правительство России.

Ранее во втором туре голосования проекта «Великие имена России» большинство голосов было отдано за Достоевского. После первого тура из голосования за петербургский аэропорт убрали имена Петра I и поэта Александра Пушкина: они набрали больше голосов в Воронеже и Москве (Шереметьево) соответственно.

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10:33    
Ну, если имя Пётра-1 уже занято, то пусть аэропорт будет имени Петра-второго или третьего! А ещё лучше имени Григория Распутина, наш же питерский с Гороховой, да и фамилия Президента РФ присутствует у Гришки! Разницы нет в стране дураков!

10:18    
Американцы: "На них не надо нападать - сами себя изведут!"

10:10    
Лучше бы ОП за пенсии поборолась!

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