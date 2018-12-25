Макаров выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Антипова

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью депутата четвертого и пятого созывов парламента Сергея Антипова, сообщили в аппарате ЗакСа.

В обращении от имени депутатов Макаров напомнил, что петербуржцы «дважды оказывали доверие» Антипову, избирая его. По словам спикера, среди коллег депутат «пользовался глубоким уважением за профессионализм, ответственность и принципиальность».

Антипов скончался 22 декабря на 59-м году жизни. Он избирался в ЗакС от ЛДПР в 2007 и 2011 годах, был зампредседателя бюджетно-финансового комитета. В 2016 году проиграл выборы в 25-м округе Елене Киселевой из «Единой России». До того, как стать депутатом ЗакСа, был главой администрации Колпинского района.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.