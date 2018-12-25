В Смольном вручили первые медали в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

На заседании правительства Петербурга 25 декабря врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков вручили семь первых медалей в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Первыми памятные знаки получили представители общественных организаций блокадников.

- Это самые боевые и надежные, - охарактеризовал их врио губернатора, отметив, что постоянно встречается с приглашенными в Смольный общественниками.

Беглов также заявил, что в ближайшее время медали будут вручены всем блокадникам.

Он отметил, что в течение года медали должны получить блокадники, которые живут за рубежом. Градоначальник подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с иностранными дипломатами.

Напомним, в 2019 году ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда получат единовременные денежные выплаты в честь 75-летия освобождения города от фашистской блокады. Правительство города подарит им по 7 тысяч рублей.

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