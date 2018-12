Ансамбль Росгвардии перепел песню Джорджа Майкла Last Chrismas Ансамбль Росгвардии представил кавер на песню британского дуэта Wham! Last Chrismas, видеоролик опубликован на YouTube-канале службы. Артисты исполняют песню на катке на Красной площади перед Кремлем в преддверии Нового года. Вокруг них кружат на коньках влюбленные парочки, зрители снимают выступление на видео, а журналисты делают прямое включение о погоде. По сюжету оказывается, что чем больше росгвардейцы поют, тем теплее становится на улице. Last Christmas – одна из популярнейших рождественских песен, хотя на самом деле она скорее о любви парня к девушке, которая его отвергла. Написанный Джорджем Майклом сингл за более чем 30 лет существования перепели сотни раз, в том числе – Coldplay, Crazy Frog, «Браво» и «Стрелки». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен