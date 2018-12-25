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11:22

Кокорин и Мамаев сыграют с тюремщиками в футбол после Рождества

Арестованные футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками ФСИН в СИЗО «Бутырка» после Рождества, передает Sports.ru со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», - сказала Меркачева.

Согласно правилам, обвиняемые по одному уголовному делу не могут видеться друг с другом без разрешения следователя. Из-за этого Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время. Поэтому, вероятно, футболисты будут выходить на поле по очереди, в разных таймах, заметила Меркачева.

«Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется», - сказала представитель ОНК, допустив, что следователь может дать разрешение, и тогда футболисты проведут полноценный матч.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.

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15:16    
Ты гальюнный п.драсик, приди, скажи это нам Зенитовцам. Мордой в гальюн и все дела. Понял сучёнок. Постараемся с пацанами тебя вычислить и огорчить. Не унимаешься всё. Уймёшься.

13:44    
После игры паскудники пойдут драить гальюны зубной щёткой. На большее они не способны. Могут только стаей, как волки позорные, с утра пьяные вчетвером на одного немолодого. Вот это гордость российского спорта ! А ведь сколько у них поклонников и защитников ! Такие же тупые наглые агрессивные полупьяные гамадрилы.

13:28    
Вот что происходит, когда бескультурным лоботрясам дают бешеные деньги - они с жиру бесятся. А теперь, опять за наш счёт, их содержат и перевоспитывают. Такой футбол нам не нужен.

13:13    
У них ещё впереди по ст. УК РФ шесть матчей на зоне после рождества...

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