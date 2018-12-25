Врио губернатора Петербурга убежден, что блокаду Ленинграда устроила Европа

Посетивший заседание правительства Петербурга оппозиционный депутат Заксобрания Максим Резник вступил в словесную перепалку с врио губернатора Александром Бегловым во время обсуждения вопроса празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Резник отметил, что он, как и другие противники парада на Дворцовой площади в годовщину снятия блокады, считает нужным вспоминать о блокаде без излишнего милитаризма.

- Мне близка философия «чтобы никогда не повторилось», а кому-то - «можем повторить», - объяснил депутат.

Кроме того, Резник поправил выступившего до него члена совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны Исая Кузинца, который заявил, что блокаду Ленинграда держала не одна нацистская Германия, а «двенадцать стран Европы».

- Когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример, - заявил ветеран.

Дипломированный историк Резник деликатно отметил, что Ленинград окружала фашистская армия, и попросил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию.

- Политическая конъюнктура приходит и уходит, а историю переписывать нельзя, - добавил депутат.

Врио губернатора вступил с ним в спор, утверждая, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было».

- Не только фашистская Германия. Была коалиция. Никакой демократии в Европе не было. Расстреливали и сажали людей, Холокост устроили, - заявил Беглов.

- Иногда лучше молчать, чем говорить, - парировал Резник.

Градоначальник попытался закончить спор, отметив, что «ветераны и блокадники поставили точку в дискуссии» о параде на Дворцовой площади. Резник ответил, что не будет поддерживать «дремучие инициативы».

Напомним, ранее Александр Беглов утверждал, что главные задачи России: создание новой атомной бомбы, модернизация армии и защита населения от западных технологий управления сознанием.

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