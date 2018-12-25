18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:29

Беглов рекомендовал членам правительства Петербурга спеть песенку для детдомовцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 декабря поручил членам регионального правительства посетить детский дом и поздравить детей с Новым годом.

- Необходимо выбрать детдом и обязательно приехать поздравить детишек.  Можете даже песенку спеть для них, - заявил врио губернатора на заседании правительства.

Ранее на заседании Беглов согласился с тем, что Ленинград в блокаду противостоял не фашистской Германии, а коалиции из европейских стран.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:50    
Старческий идиотизм на фоне деменции.

15:30    
кстати, они вполне могли бы для детишек и сальто-мортале выполнить, показать какие-то несложные фокусы, почитать стихи Барто.

14:04    
13-24
Да просто "до кучи".  Они же не читают свою писанину и нас не уважают.

13:24    
Идиоты а при чём тут Блокада Ленинграда?

12:44    
А КАЛИНКУ станцевать

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18:07 Собчак требует амнистировать всех впервые осужденных за репосты

17:41 Муниципал: АНО "Дозор" настаивает на прокурорской проверке МО "Кронверкское"

17:28 Глава комитета по инвестициям Бабюк ушла в отставку   1

17:23 УФАС выявило нарушения в документах о передаче земель в устье Смоленки застройщику

17:11 Подозреваемые в поджоге редакции ФАН встретят Новый год в СИЗО

16:35 Новым главой Росприроднадзора стала Светлана Родионова

16:01 Милонов вручил сирийским сиротам подарки на Новый год   4

15:42 ФБК поведал о "таинствах" жизни главного "борца с интернетом" сенатора Клишаса   6

15:02 Обманутые дольщики проведут всероссийскую акцию в поддержку Аллы Андреевой   1

14:54 Муниципалам Петербурга доверят определять места для выгула собак   1

14:38 Эсер Егоров предложил дать возможность омбудсменам писать законопроекты

14:11 Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на коне   2

14:08 Врио губернатора Петербурга неудовлетворен работой комитета по природопользованию   1

13:53 Беглов не доволен подготовкой новостроек к Новому году

13:35 Мосгорсуд отменил приговор москвичу за картинку с Пушкиным и Тесаком

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.