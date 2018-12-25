Беглов рекомендовал членам правительства Петербурга спеть песенку для детдомовцев Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 декабря поручил членам регионального правительства посетить детский дом и поздравить детей с Новым годом. - Необходимо выбрать детдом и обязательно приехать поздравить детишек. Можете даже песенку спеть для них, - заявил врио губернатора на заседании правительства. Ранее на заседании Беглов согласился с тем, что Ленинград в блокаду противостоял не фашистской Германии, а коалиции из европейских стран.



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