Беглов рекомендовал членам правительства Петербурга спеть песенку для детдомовцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 декабря поручил членам регионального правительства посетить детский дом и поздравить детей с Новым годом.
- Необходимо выбрать детдом и обязательно приехать поздравить детишек. Можете даже песенку спеть для них, - заявил врио губернатора на заседании правительства.
Ранее на заседании Беглов согласился с тем, что Ленинград в блокаду противостоял не фашистской Германии, а коалиции из европейских стран.
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