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12:32

Организатору убийства Старовойтовой отказали в условно-досрочном освобождении

Брасовский суд Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении бывшему сотруднику ГРУ Юрию Колчину, осужденному по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Против УДО выступила администрация колонии №4 строгого режима Брянской области и потерпевший по  экс-помощник депутата Руслан Линьков. По словам представителей судов, Колчин имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал. Линьков сообщил, что Колчин не раскаялся в содеянном, не дает показаний в отношении до сих пор находящихся в розыске соучастников и препятствует их поискам.

Колчин обратился к суду с просьбой об условно-досрочном освобождении 13 декабря. Его осудили на 20 лет колонии, признав виновным в организации убийства Старовойтовой. В 2011 году Колчин заявил, что соорганизатором преступления может быть бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. Последнего спустя несколько лет приговорили к 17 годам лишения свободы, он признал свою вину и дал показания на бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).

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