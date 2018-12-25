В рязанской газете назвали редзаданием вопрос Андреевой Путину о дольщиках Петербурга

Обращение дольщицы ГК «Город» Аллы Андреевой к президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции 20 декабря было редакционным заданием «Областной рязанской газеты», передает ТАСС со ссылкой на редактора издания Николая Кириллова.

«Это было редакционное задание. На большую пресс-конференцию президента у нас было аккредитовано два корреспондента, но одна из них по семейным обстоятельствам не смогла поехать, поехала Алла Андреева», - сказал Кириллов.

По его словам, Андреева – внештатный корреспондент издания с 2015 года и работает с Петербурге, в том числе освещая ситуацию с обманутыми дольщиками. Сама Андреева, отвечая на вопрос, почему от рязанского издания она спросила о ситуации в Петербурге, заявила, что посчитала нужным рассказать о проблеме Путину на примере своего города.

«На плакате не было написано "Рязань", на плакате было написано "обманутые дольщики". Если я работаю от рязанской газеты, я была аккредитована от рязанской газеты, там публикуются материалы по обманутым дольщикам, что мне надо было спрашивать? Я не вижу ничего неэтичного в этой ситуации, я работаю с этой газетой», - подчеркнула Андреева.

Андреева подняла проблему обманутых дольщиков в Петербурге на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным 20 декабря, в том числе пожаловавшись на убийство своего мужа в 2015 году и попытках возбудить против нее уголовное дело. На следующий день, 21 декабря, в Смольном прошло совещание с участием активистки, врио губернатора Александра Беглова и других членов правительства. Подробнее о встрече – в материале ЗАКС.Ру.

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