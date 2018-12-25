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13:35

Мосгорсуд отменил приговор москвичу за картинку с Пушкиным и Тесаком

Мосгорсуд отменил приговор жителю Москвы Евгению Корту по делу о публикации во «ВКонтакте» картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), сообщает «Правозащита Открытки».

Корта осудили в 2016 года по ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды или ненависти), приговорив его к году лишения свободы. После апелляции срок заменили на штраф в 200 тысяч рублей. Теперь дело направлено на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд.

20 сентября пленум Верховного суда принял постановление, дополняющий правила рассмотрение дел по ст. 282 УК. Подчеркивалось, что нельзя судить об экстремизме только по одному факту репоста спорной информации.  

После этого  президент Владимир Путин внес законопроект о послаблении ст. 282 УК РФ, его одобрили Госдума и Совфед. Поправки предполагают административную ответственность за первое нарушение закона, нарушителям грозит штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Второе правонарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность.

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