Беглов не доволен подготовкой новостроек к Новому году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал подготовку новых микрорайонов к новогодним праздником «скудной» и «скучной».

На заседании правительства 25 декабря он заявил, что совершил объезд районов. Центр города, по его словам, украшен и убран хорошо, а большинство спальных – неудовлетворительно. Между тем, Беглов хорошо отозвался о подготовке Красносельского района.

- Приехал в Красносельский район – душа порадовалась, - признался врио губернатора.

Глава Петербурга также призвал организовывать патрули, которые бы помогали в благоустройстве города.

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