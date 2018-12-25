Врио губернатора Петербурга неудовлетворен работой комитета по природопользованию

Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 25 декабря раскритиковал городские экологические программы и назвал «неудовлетворительной» работу комитета по природопользованию.

- После Нового года в течение месяца поручаю подготовить изменения в существующие программы по экологии. Это большой комплекс вопросов, - заявил врио губернатора.

Беглов отметил, что замечания у него появились после объездов районов Петербурга. В частности, он призвал изменить программу утилизации мусора.

Напомним, накануне стало известно о создании нового Экологического совета при губернаторе Петербурга. Совет возглавил врио губернатора Александр Беглов, заместителем председателя стал вице-губернатор Николай Бондаренко. Среди членов совещательного органа - председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, его заместитель Кирилл Пащенко и два депутата Заксобрания от «Единой России» Константин Чебыкин и Андрей Анохин.

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