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14:11

Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на коне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление для россиян, сидя верхом на коне. Видео опубликовано в ее Instagram.

Свою речь Поклонская произнесла верхом на коне с бокалом шампанского в руках. На видео идет снег, но он не задевает одежду и волосы депутата – возможно, этот эффект наложили в видеоредакторе.

Поклонская поблагодарила россиян за «доверие и поддержку». Она заметила, что каждый ждет от Нового года перемен к лучшему, но они зависят «от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного».

Депутат пожелала, чтобы в новогоднюю ночь к россиянам «обязательно пришла сказка». «В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро!» - сказала Поклонская. Лошадь все это время стоять спокойно на месте не желала и топталась на месте.

Ранее с Новым годом россиян поздравил и ансамбль Росгвардии, записав кавер на одну из популярнейших рождественских песен – Last Christmas.

 
 
 
 
 
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Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками!

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

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17:14    
14-39
Трепло. Наталью есть за что уважать.

14:39    
Лучше бы Поклонской восседать на свинье, всё-так наступает год "свиньи"!

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