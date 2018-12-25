Эсер Егоров предложил дать возможность омбудсменам писать законопроекты

В петербургский ЗакС внесен законопроект, наделяющий правом законодательной инициативы региональных уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей.

Автор документа, депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Егоров убежден, что принятие законопроекта упростит принятие петербургским парламентом предложений омбудсменов.

«Отсутствие права законодательной инициативы существенно затягивает процесс внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга законопроектов, подготовленных Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге», - говорится в пояснительной записке к документу.

Там также сообщается, что уполномоченный по правам человека уже несколько раз предлагал наделить его правом законодательной инициативы.

По словам Егорова, аналогичное право установлено для уполномоченных по правам человека в 28 регионах страны.

Законопроекты в петербургское Заксобрание, помимо депутатов, фракций и объединений ЗакСа, главы города и членов правительства города, могут вносить представители Петербурга в Совете Федерации, прокуратура, муниципальные советы и почетные граждане города, проживающие в Петербурге.

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