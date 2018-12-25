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14:54

Муниципалам Петербурга доверят определять места для выгула собак

Депутаты Денис Четырбок и Роман Коваль внесли на рассмотрение Заксобрания законопроект, согласно которому муниципалов наделят правом определять места для выгула собак.

По словам представителей Четырбока, в документе прописано, что правительство Петербурга будет отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными, размещать в интернете информацию о питомцах, от которых отказались владельцы. Муниципалы, в свою очередь, смогут определять места для выгула домашних питомцев.

«Мы уверены, что определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию», - подчеркнули Четырбок и Коваль.

Ранее, спустя восемь лет после внесения Госдума в третьем чтении наконец приняла законопроект об ответственном обращении с животными. В нем в том числе запрещается содержание диких животных в частных домах и квартирах, убийство животных «под каким бы то ни было предлогом» и избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют.



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16:41    
Муниципалы и раньше определяли и согласовывали места выгула. Закон С-Пб № 155-54 от 19.04.10. В чём новизна теперишнего предложения Депутатов?

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